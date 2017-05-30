В 14:20 по московскому времени будет возобновлён матч первого круга Открытого чемпионата Франции между немцем Александром Зверевым (9) и испанцем Фернандо Вердаско. Накануне испанец выиграл первый сет со счётом 6:4, а во втором сильнее оказался уроженец Гамбурга — 6:3.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Вердаско на «Ролан Гаррос»

Победитель этого противостояния за выход в третий круг Открытого чемпионата Франции поспорит с хозяином кортов Пьером-Югом Эрбером.