Андерсон победил Жазири и встретится с Кирьосом на «Ролан Гаррос»

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах обыграв представителя Туниса Малека Жазири со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Кевин 13 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 14 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Андерсон поспорит с представителем Австралии Ником Кирьосом (18).