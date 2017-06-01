В первый день лета Касаткина сыграет с Вондроушовой, а Хачанов — с Бердыхом

В первый день лета на кортах «Ролан Гаррос» продолжатся матчи второго круга в одиночном разряде.

Игровой день на первом корте начнут в 12:00 мск россиянин Константин Кравчук и седьмой сеяный хорват Марин Чилич. Сразу три матча с участием россиян запланированы на шестом корте. Сначала в 12:00 Дарья Касаткина (26) встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (Q). Затем (не ранее 13:30) Карен Хачанов сыграет против чеха Томаша Бердыха (13). Завершат игровой день, начав не ранее 17:30, Анастасия Павлюченкова (16) и Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая.

Елена Веснина (14) и Варвара Лепченко из США определят сильнейшую третьим запуском (не ранее 15:00) на 16-м корте. Последним запуском (не ранее 17:30) на корте Филиппа Шатрье сыграют российская дебютантка Екатерина Александрова и вторая ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова.

Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачёва начнут выступление в парном разряде матчем первого круга против пары Ракель Атаво / Елена Остапенко (США / Латвия, 10), который пройдет третьим запуском на четвертом корте (15:00). Ранее, первым запуском на пятом корте (в 12:00), в борьбу вступят Алла Кудрявцева и Александра Панова. Они сыграют против пары Шуко Аояма / Ян Чжаосюань (Япония / Китай). Наталья Вихлянцева и Юлия Путинцева из Казахстана сыграют с бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянкой Франческой Скьявоне вторым запуском на 10-м корте (примерно в 13:30). Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович, посеянные под 14-м номером, встретятся с парой Шелби Роджерс / Хитер Уотсон (США / Великобритания) третьим запуском на 14-м корте (ориентировочно в 16:00).

Россиянка Алла Кудрявцева и канадец Даниэль Нестор начнут соревнования в миксте четвертым запуском на восьмом корте (примерно в 16:30) матчем с парой Чань Хаочин / Жан-Жюльен Роже (Китайский Тайбэй — Тайвань / Нидерланды, 6).