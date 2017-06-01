Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

В первый день лета Касаткина сыграет с Вондроушовой, а Хачанов — с Бердыхом

1 июня 2017, четверг. 00:28. Теннис

В первый день лета на кортах «Ролан Гаррос» продолжатся матчи второго круга в одиночном разряде.

Игровой день на первом корте начнут в 12:00 мск россиянин Константин Кравчук и седьмой сеяный хорват Марин Чилич. Сразу три матча с участием россиян запланированы на шестом корте. Сначала в 12:00 Дарья Касаткина (26) встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой (Q). Затем (не ранее 13:30) Карен Хачанов сыграет против чеха Томаша Бердыха (13). Завершат игровой день, начав не ранее 17:30, Анастасия Павлюченкова (16) и Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая.

Елена Веснина (14) и Варвара Лепченко из США определят сильнейшую третьим запуском (не ранее 15:00) на 16-м корте. Последним запуском (не ранее 17:30) на корте Филиппа Шатрье сыграют российская дебютантка Екатерина Александрова и вторая ракетка мира из Чехии Каролина Плишкова.

Россиянки Дарья Касаткина и Ирина Хромачёва начнут выступление в парном разряде матчем первого круга против пары Ракель Атаво / Елена Остапенко (США / Латвия, 10), который пройдет третьим запуском на четвертом корте (15:00). Ранее, первым запуском на пятом корте (в 12:00), в борьбу вступят Алла Кудрявцева и Александра Панова. Они сыграют против пары Шуко Аояма / Ян Чжаосюань (Япония / Китай). Наталья Вихлянцева и Юлия Путинцева из Казахстана сыграют с бельгийкой Кирстен Флипкенс и итальянкой Франческой Скьявоне вторым запуском на 10-м корте (примерно в 13:30). Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович, посеянные под 14-м номером, встретятся с парой Шелби Роджерс / Хитер Уотсон (США / Великобритания) третьим запуском на 14-м корте (ориентировочно в 16:00).

Россиянка Алла Кудрявцева и канадец Даниэль Нестор начнут соревнования в миксте четвертым запуском на восьмом корте (примерно в 16:30) матчем с парой Чань Хаочин / Жан-Жюльен Роже (Китайский Тайбэй — Тайвань / Нидерланды, 6).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александра Панова Алла Кудрявцева Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Екатерина Александрова Елена Веснина Ирина Хромачёва Карен Хачанов Константин Кравчук Наталья Вихлянцева Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
1 июня 2017, четверг
00:46 Жабер: надеюсь, достичь на «Ролан Гаррос» гораздо большего
00:28 В первый день лета Касаткина сыграет с Вондроушовой, а Хачанов — с Бердыхом
00:28 Кузнецова: я рада, что столкнулась с такой сложной ситуацией и прошла дальше
31 мая 2017, среда
22:32 Кузнецова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Доден
22:16 Баутиста-Агут вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Кукушкина
21:31 Пуи и Карреньо-Буста вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
21:03 Жабер впервые обыграла соперницу из топ-10 и вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос»
20:51 Макарова: травму бедра получила, видно, напряжение матча с Кербер сказалось
20:35 Дзаламидзе и Кудерметова не смогли выйти во второй круг «Ролан Гаррос» в паре
20:24 Саснович не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос», уступив Чжан Шуай
20:00 Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос», подав навылет 25 раз
19:42 Елгин и Хачанов вышли во 2-й круг «Ролан Гаррос» в парном разряде
19:27 Младенович, Бачински и Мертенс вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос»
19:08 Стосур: посмотрим, кто захочет сыграть на арене с именем Корт в следующем году
18:51 Надаль вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», обыграв Хасе
18:33 Родина и Лепченко не сумели выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» в паре
18:14 Возняцки вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», не отдав ни одного гейма Абанде
17:45 Корт: сейчас в теннисе полно лесбиянок
17:38 Басилашвили на трёх тай-брейках одолел Троицки и вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос»
17:24 Димитров и Джокович вышли в третий круг «Ролан Гаррос»
17:00 Макарова и Веснина с победы стартовали на «Ролан Гаррос» в парном разряде
16:41 Мугуруса с трудом победила Контавейт на «Ролан Гаррос», Бертенс выбыла
16:20 Джонсон и Шварцман пробились в третий круг «Ролан Гаррос», Карлович выбыл
16:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Доден — Кузнецова на «Ролан Гаррос»
15:58 Павлюченкова и Гаврилова одолели Мирзу и Шведову на «Ролан Гаррос»
14:46 Тим и Гоффен вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции
14:39 Путинцева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с Мугурусой
14:38 Квитова на двух тай-брейках проиграла Маттек-Сэндс во 2-м круге «Ролан Гаррос»
14:07 Цонга в четырёх сетах проиграл Оливо в первом круге «Ролан Гаррос»
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Хасе — Надаль на «Ролан Гаррос»
13:49 Стосур победила Флипкенс во втором круге Открытого чемпионата Франции
13:40 В. Уильямс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, победив Нару
13:25 Макарова взяла всего 4 гейма в матче с Цуренко во втором круге «Ролан Гаррос»
13:22 Остапенко победила Пуиг и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
13:18 Азаренко: для меня это не возвращение, а начало второй части карьеры
13:03 Конта: в ряде моментов Се Шувэй удивила меня своим движением на корте и игрой
12:32 Кирьос: я отлично подавал в важные моменты матча с Кольшрайбером
12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Контавейт на «Ролан Гаррос»
12:04 Альмагро: мне нужно будет стараться больше играть дель Потро под бэкхенд
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Соуза — Джокович на «Ролан Гаррос»
11:40 Пелья: сегодня дель Потро был сильнее. Он играл лучше меня
11:36 Дель Потро: играть со своим другом всегда непросто
11:12 Маррей: Клижан нестандартно подходит к выбору ударов
11:04 Вердаско: выигрыш третьего сета в матче со Зверевым придал мне уверенности
10:58 Иснер: на брейк-пойнтах я сыграл гораздо лучше, чем в других матчах в этом году
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017