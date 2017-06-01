Кравчук проиграл Чиличу во втором круге Открытого чемпионата Франции

Россиянин Константин Кравчук не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции, в трёх сетах проиграв хорвату Марину Чиличу (7) со счётом 3:6, 2:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 38 минут. Кравчук 5 раз подал навылет, активно выиграл 16 очков и совершил 21 невынужденную ошибку. На счету его соперника 11 эйсов, 38 виннеров и 25 неточностей.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кравчук — Чилич на «Ролан Гаррос».

За выход в четвёртый круг Чилич поспорит с одним из представителей Испании — Давидом Феррером (30) либо Фелисьяно Лопесом.