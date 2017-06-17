Куличкова обыграла Суон в первом круге квалификации Бирмингема

Россиянка Елизавета Куличкова (5) вышла во второй раунд квалификации к Бирмингему, обыграв британку Кэти Суон (WC) со счётом 7:6 (7:1), 6:3.



Матч продлился 1 час 28 минут. Куличкова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Суон 3 эйса, 3 двойные и 4 использованных брейк-пойнта из 12.



Во втором раунде отборочных соревнований Елизавета встретится с чешкой Петрой Крейшовой. Соперницей победительницы этой пары в финальном раунде квалификации будет либо Сачия Викери, либо Кэти Бултер.