Куличкова вышла в финал квалификации турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Елизавета Куличкова (5) вышла в финал квалификации турнира в Бирмингеме, в трёх сетах обыграв представительницу Чехии Петру Крейсову со счётом 6:4, 3:6, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. Елизавета 4 раза подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в основную сетку соревнований в Бирмингеме Куличкова поспорит с победительницей противостояния Сачия Викери (США, 4) — Кэти Боултер (Великобритания).