В 17:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Бирмингеме, в котором сыграют представительница Испании Гарбинье Мугуруса (6) и россиянка Елизавета Куличкова (Q). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Мугуруса — Куличкова в Бирмингеме.



Победительница этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований в Бирмингеме поспорит либо с хорваткой Донной Векич, либо с американкой Элисон Риске. Турнир завершится 25 июня.