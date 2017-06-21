Мугуруса: Куличкова играет очень мощно

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Елизаветой Куличковой со счётом 6:3, 3:6, 6:4 в первом круге турнира в Бирмингеме.

«Это был мой первый матч на траве, так что я чувствовала себя немного новичком, но довольна, что смогла победить. У меня есть хорошие воспоминания от выступления на травяных кортах в последние несколько лет, но в Бирмингеме я играю в третий раз и впервые выиграла матч.

Елизавета пробилась в основную сетку через квалификацию, а это значит, что она выиграла три матча подряд. Это чувствовалось. Куличкова играет очень мощно, думаю, трава отлично подходит под её стиль игры", — приводит слова Мугурусы официальный сайт WТА.