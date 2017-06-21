Гаске стал первым четвертьфиналистом турнира в Галле

Французский теннисист Ришар Гаске вышел в четвертьфинал турнира в Галле, в двух сетах обыграв представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 58 минут. 31-летний уроженец Безье, занимающий 30-ю строчку в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Галле Гаске поспорит с победителем противостояния Робин Хасе (Нидерланды) — Доминик Тим (Австрия, 2).