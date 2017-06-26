Д. Макинрой: в мужском туре Серена занимала бы где-то 700-е место

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой предположил, что если бы его соотечественница Серена Уильямс выступала в мужском туре, то больших успехов не добилась бы.

«Если бы Серена выступала в мужском туре, то в рейтинге занимала бы где-то 700-е место. Это не значит, что я не считаю её невероятным игроком. Я действительно считаю её таковой, и в реальности она могла бы обыграть кого-то из мужчин в один из дней, потому что она очень сильна психологически. Но если бы она играла в туре, то история была бы совершенно другой», — цитирует Макинроя ESPN.