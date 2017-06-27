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Джокович: Истбурн — новое место для меня, я ощущаю дополнительную мотивацию

27 июня 2017, вторник. 11:44. Теннис

Серб Новак Джокович поделился ожиданиями от турнира в Истбурне, на который он получил «уайлд-кард». Во втором круге уроженец Белграда сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом.

«Приятно посетить новое место и стать участником нового турнира. Каждый год у нас примерно одно и то же расписание, так что подобный новый опыт у меня случается нечасто. Здесь проходит много матчей, тут много зрителей, поддерживающих игроков. Чувствуется, что люди здесь ценят теннис. Местные болельщики любят этот турнир, так что мне очень приятно находиться здесь.

Мне повезло проводить много матчей и добиваться больших успехов в первой половине предыдущих сезонов, особенно на грунте, где я добирался до решающих стадий «Ролан Гаррос». При старом расписании травяной сезон был короче на неделю. Очень нелегко было переходить от самого медленного на самое быстрое покрытие. Это большая трансформация за всего несколько дней.

Я знал, что хочу сыграть на траве в этом сезоне, но выступить в Лондоне или Галле было бы слишком рано. Именно потому я прибыл в Истбурн. Это новое место, и я ощущаю дополнительную мотивацию», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Новак Джокович
Новости. Теннис
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