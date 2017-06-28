Партнёр Мальдини: проблемы со здоровьем у Паоло помешали нам сыграть лучше

Стефано Ландонио поделился впечатлениями от матча первого круга турнира серии «челленджер» в Милане в парном разряде, в котором он вместе со знаменитым итальянским футболистом Паоло Мальдини уступили поляку Томашу Беднареку и голландцу Давиду Пелю со счётом 1:6, 1:6.

«К сожалению, у Паоло возникли проблемы со здоровьем, которые помешали нам сыграть лучше. Уже в первом гейме он действовал очень резко и потянул мышцу. Но в целом мы сыграли достойно, несмотря на счёт. В некоторых геймах шла равная борьба, которая могла завершиться и в нашу пользу», — приводит слова Ландонио La Gazzetta dello Sport.