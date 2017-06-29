Конта взяла верх над Остапенко и встретится с Кербер на турнире в Истбурне

Британка Йоханна Конта (5) в третьем круге турнира в Истбурне одолела латвийку Елену Остапенко (10) со счётом 7:5, 3:6, 6:4. Поединок продолжался 2 часа 18 минут. 26-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, 9 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 и проиграла столько же геймов на своей подаче. Елена четырежды подала навылет при 6 двойных.

За выход в полуфинал Конта поспорит с немкой Анжеликой Кербер (1), ранее разгромившей испанку Лару Арруабаррену.