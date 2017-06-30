Потапова: рада, что смогла заставить себя и прошла в основную сетку

16-летняя российская теннисистка Анастасия Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковом прокомментировала первый в своей карьере выход в основную сетку турнира WTA, причём сразу категории «Большого шлема». Обыграв в финале квалификации соотечественницу Елизавету Куличкову со счётом 6:3, 7:5, Потапова сыграет на Уимблдоне.

«Сейчас я испытываю самые сильные эмоции, которые только возможно представить. Безумно этому рада. Каждый круг квалификации был тяжёл по-своему. Я очень рада, что смогла заставить себя и прошла в основную сетку. Для меня это огромная мотивация. Это здорово.

Во втором сете при счёте 5:2, 40:0 я очень сильно нервничала, это мне помешало сыграть спокойно, так, как надо. Но при счёте 5:5 я смогла всё же вернуться в игру и сделать то, что и должна была.

По поводу моей первой соперницы в основной сетке, немки Татьяны Марии, не хочу ничего загадывать – я просто хочу выйти на корт и показать свой лучший теннис. А там как сложится», — сказала Потапова.