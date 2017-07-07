Возняцки: чувствую, что сейчас выполняю отличные удары, пока я всем довольна

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу во втором круге Уимблдона над болгаркой Цветаной Пиронковой со счётом 6:3, 6:4.

«Я осталась довольна тем, как сложился этот матч. Мне противостояла непростая соперница. Думаю, я играла достаточного агрессивно, а также оборонялась, когда это было необходимо. В целом это был хороший матч.

Я старалась не думать о приближающемся наступлении темноты, сохраняла концентрацию и старалась победить в двух сетах. Чувствую, что сейчас я выполняю отличные удары. Пока я всем довольна», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.