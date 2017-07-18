Кравчук вышел во второй круг турнира в Ньюпорте, победив Эстрелью-Бургоса

Россиянин Константин Кравчук в первом круге турнира в Ньюпорте оказался сильнее Виктора Эстрельи-Бургоса (5) из Доминиканской Республики со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. 32-летний москвич, занимающий 122-е место в рейтинге АТР, 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 2 гейма на подаче оппонента.

За выход в четвертьфинал соревнований Кравчук поспорит с немцем Петером Гоёвчиком, одолевшим американца Тай-Сон Квятковски (WC).