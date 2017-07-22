Лоренци замкнул квартет полуфиналистов на турнире в Умаге

24-я ракетка мира итальянец Паоло Лоренци стал последним участником полуфинала на турнире, который проходит в Умаге.



В четвертьфинале Паоло обыграл чеха Иржи Веселы, занимающего в мировом рейтинге 54-е место, со счётом 1:6, 7:5, 6:3.



Матч длился 2 часа 10 минут, и за это время Лоренци четырежды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и взял 4 подачи соперника. Веселы сделал 5 эйсов, 10 раз ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта.



В полуфинале итальянец сразится со своим соотечественником Алессандро Джаннесси.