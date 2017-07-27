Соуза стал последним четвертьфиналистом турнира в Гштааде, обыграв Лааксонена

Португальский теннисист Жоау Соуза, получивший от организаторов восьмой номер посева, стал последним четвертьфиналистом турнира в Гштааде, в двух сетах обыграв швейцарца Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:2. Матч продолжался 55 минут. Соуза один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Лааксонена три эйса, четыре ошибки на подаче и два брейк-пойнта из четырёх. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 2-0 в пользу Соузы.

За выход в финал Соуза сыграет с немцем Янником Ханфманом (Q).