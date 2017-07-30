Кравчук может сыграть с Бердыхом во втором круге турнира в Лос-Кабосе

В Лос-Кабосе (Мексика) состоялась жеребьёвка турнира АТР, который пройдёт на харде с 31 июля по 5 августа. Первая ракетка соревнований чех Томаш Бердых начнёт выступление со второго круга, где сыграет либо с россиянином Константином Кравчуком, либо с победителем квалификации.

Американец Сэм Куэрри (2) за место в четвертьфинале поспорит либо с местным обладателем «уайлд-кард» Мануэлем Санчесом, либо с победителем квалификации.

Ознакомиться с основной сеткой соревнований полностью вы можете на «Чемпионате»:

Основная сетка турнира в Лос-Кабосе.