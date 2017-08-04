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Сок стал первым полуфиналистом турнира в Вашингтоне, обыграв Раонича

4 августа 2017, пятница. 22:49 Теннис

Восьмая ракетка турнира в Вашингтоне, американский теннисист Джек Сок вышел в полуфинал, в двух сетах обыграв третьего сеяного, канадца Милоша Раонича, получившего «уайлд кард» от организаторов, со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут. Сок трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Раонича пять эйсов, две ошибки на подаче и один брейк. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 8-3 в пользу Раонича.

За выход в финал Сок сыграет с победителем матча Кевин Андерсон (ЮАР, 15) — Юки Бхамбри (Индия, Q).

Вашингтон (м) 2017. 1/4 финала
04 августа 2017 года, пятница. 21:10 МСК
Милош
Раонич
Джек
Сок
5:7 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Джек Сок Милош Раонич
Новости. Теннис
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