Сок стал первым полуфиналистом турнира в Вашингтоне, обыграв Раонича

Восьмая ракетка турнира в Вашингтоне, американский теннисист Джек Сок вышел в полуфинал, в двух сетах обыграв третьего сеяного, канадца Милоша Раонича, получившего «уайлд кард» от организаторов, со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут. Сок трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Раонича пять эйсов, две ошибки на подаче и один брейк. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 8-3 в пользу Раонича.

За выход в финал Сок сыграет с победителем матча Кевин Андерсон (ЮАР, 15) — Юки Бхамбри (Индия, Q).