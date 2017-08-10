Халеп одержала победу над Рыбариковой во втором круге турнира в Торонто

Румынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над спортсменкой из Словакии Магдаленой Рыбариковой во втором круге турнира в Торонто, результат игры — 6:3, 6:4.



Матч продолжался 1 час 38 минут. Халеп один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейка из 12. В активе Рыбариковой три эйса, пять двойных ошибок и два реализованых брейка из девяти.



В третьем круге соревнований в Канаде румынская теннисистка встретится с соперницей из Чехии Барборой Стрыцовой. Матч состоится 10 августа.