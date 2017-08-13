Федерер стал первым финалистом «Мастерса» в Монреале, обыграв Хасе

Второй сеяный, швейцарский теннисист Роджер Федерер, вышел в финал турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале. В полуфинале Федерер в двух сетах одержал обеду над голландцем Робином Хасе со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 15 минут. Федерер девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Хасе девять эйсов, одна ошибка на подаче и один брейк.

За титул Федерер сыграет с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, WC) — Александр Зверев (Германия, 4).