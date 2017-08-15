Веснина: у нас остались отличные воспоминания о турнире в Сингапуре

Россиянка Елена Веснина прокомментировала завоевание путёвки на Итоговый турнир года (WTA Finals) в Сингапуре в паре с Екатериной Макаровой.



«Мы очень рады вернуться в Сингапур, получить возможность защитить наш титул WTA Finals. У нас остались отличные воспоминания об этих соревнованиях, и мы приложим все усилия, чтобы снова победить там. В прошлом году там мы испытали невероятные эмоции и надеемся вновь почувствовать их вместе с нашими фанатами», — цитирует Веснину официальный сайт WTA.



Веснина и Макарова попали на этот турнир в пятый раз подряд — правда, в 2015-м они не сыграли из-за травмы ноги у Екатерины. Интересно, что из всех пар, игравших даже в прошлом году, не распались только две. Помимо Елены и Екатерины это Люси Шафаржова и Бетани Маттек-Сэндс, которая сейчас восстанавливается после травмы колена.