Рублёв вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме, обыграв Дарси

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме. В стартовом матче Рублёв в двух сетах обыграл бельгийца Стива Дарси со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 13 минут. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Дарси 3 эйса, 4 ошибки на подаче и 1 брейк.

Следующим соперником Рублёва станет южнокорейский теннисист Чхун Хён, получивший 13-й номер посева.

Результаты других матчей первого круга:

Андреас Сеппи (Италия) — Янко Типсаревич (Сербия) — 6:2, 6:2.

Дональд Янг (США) — Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) — 6:4, 6:2.

Карлос Берлок (Аргентина) — Алекс Болт (Австралия, Q) – 6:2, 6:4.

Лу Яньсюнь (Китайский Тайбэй) — Джонатан Эйссерик (Франция, LL) – 6:2, 6:1.