Звонарёва сыграет с Хань Синьюнь на старте квалификации US Open

Экс-вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва в первом раунде квалификации US Open сыграет с китаянкой Хань Синьюнь (17). Первой соперницей Аллы Кудрявцевой станет британка Лора Робсон, Вероника Кудерметова встретится с американкой Сачией Викери, а Елизавета Куличкова поспорит за выход во второй раунд с ещё одной американкой Алексой Глатч.

Также за место в основной сетке поспорят Виктория Каменская, которая сыграет с Энн Ли из США, и Анна Калинская, соперницей которой в первом раунде будет японка Юнри Намигата. Софья Жук (32) встретится с американкой Эшли Лэхи, Полина Монова скрестит ракетки с Кэтрин Макнэлли из США, Анна Блинкова (11) сыграет с ещё одной американкой Уитни Осуйве, Ксения Лыкина встретится с украинкой Ангелиной Калининой, а Александра Панова сыграет с канадкой Франсуазой Абанда (12).