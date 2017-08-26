Бывший физиотерапевт Джоковича вошёл в команду Раонича

11-я ракетка мира канадец Милош Раонич начал сотрудничество с сербским физиотерапевтом Мильяном Амановичем, сообщает журналист Саша Озмо в своём блоге в сети «Твиттер». Ранее специалист в течение десяти лет входил в команду 12-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» серба Новака Джоковича. В мае 2017 года Новак отказался от услуг всех членов своей команды, включая Амановича.

Напомним, что Раонич продолжает восстановление после травмы запястья и не сможет принять участия в Открытом чемпионате США.