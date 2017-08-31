Севастова стала участницей третьего раунда US Open

Латвийка Анастасия Севастова, занимающая в мировом рейтинге 17-е место, пробилась в третий круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. Во втором круге Анастасия уверенно обыграла украинку Катерину Козлову со счётом 6:4, 6:4.



За 1 час и 22 минуты Анастасия не сделала ни одного эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. Катерина ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и взяла 4 подачи соперницы. В третьем раунде Севастова сразится с итальянкой Донной Векич.

Ещё в одном матче второго раунда словачка Магдалена Рыбарикова нанесла поражение чешке Кристине Плишковой со счётом 7:6 (4), 7:6 (3).