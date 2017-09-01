Павлюченкова и Младенович пробились во второй круг US Open в паре

Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович (13) начали выступление в парном разряде на Открытом чемпионате США с победы над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и хорваткой Аной Конюх со счётом 5:7, 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. Анастасия и Кристина реализовали 8 брейк-пойнтов из 13, проиграв 5 геймов на своей подаче.

Во втором круге Павлюченкова и Младенович сыграют либо с китаянками Ван Цян и И Яфань, либо с американками Слоан Стивенс и Тейлор Таунсенд.