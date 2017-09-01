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Павлюченкова и Младенович пробились во второй круг US Open в паре

1 сентября 2017, пятница. 20:55 Теннис

Россиянка Анастасия Павлюченкова и француженка Кристина Младенович (13) начали выступление в парном разряде на Открытом чемпионате США с победы над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей и хорваткой Аной Конюх со счётом 5:7, 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты. Анастасия и Кристина реализовали 8 брейк-пойнтов из 13, проиграв 5 геймов на своей подаче.

Во втором круге Павлюченкова и Младенович сыграют либо с китаянками Ван Цян и И Яфань, либо с американками Слоан Стивенс и Тейлор Таунсенд.

US Open — парный разряд (ж) 2017. 1-й круг
01 сентября 2017 года, пятница. 18:10 МСК
Кристина
Младенович
Анастасия
Павлюченкова
Беатрис
Хаддад-Майя
Ана
Конюх
5:7 6:3 6:0
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анастасия Павлюченкова Кристина Младенович
Новости. Теннис
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