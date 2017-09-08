Дель Потро и Квитова стали обладателями награды US Open Sportsmanship Award

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и чешка Петра Квитова стали обладателями шестой ежегодной премии US Open Sportsmanship Award, которая вручается за честную игру, уважение к соперникам и поведение на корте и за его пределами во время US Open Series, включая Открытый чемпионат США, сообщает Tennis World USA.

Оба победителя получат по $ 5 тыс., которые будут переданы на благотворительность.

Дель Потро в полуфинале US Open сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, а Квитова в четвертьфинале проиграла американке Винус Уильямс — 3:6, 6:3, 6:7 (2:7).