Звонарёва проиграла Козловой в финале турнира в Даляне

Россиянка Вера Звонарёва в финале турнира серии WТА-челленджер в Даляне (Китай) с призовым фондом $ 125 тыс. уступила украинке Катерине Козловой (5) со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. 33-летняя москвичка, занимающая 623-е место в рейтинге WТА, отыграла 7 брейк-пойнтов из 12, выиграв 2 гейма на подаче оппонентки.

Благодаря успешному выступлению экс-вторая ракетка мира в обновлённом рейтинге WТА от 11 сентября поднимется на 304-ю позицию.

23-летняя Козлова улучшит максимальное достижение в карьере и станет 83-й ракеткой мира.