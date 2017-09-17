Неделько вышел в финал квалификации турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Иван Неделько в первом раунде квалификации турнира в Санкт-Петербурге переиграл серба Педю Крстина (8) со счётом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 28 минут. За выход в основную сетку соревнований 31-летний теннисисты, занимающий 355-е место в рейтинге АТР, поспорит либо с латвийцем Эрнестом Гулбисом (4), либо со своим соотечественником Александром Василенко (WC).

Ещё один представитель России Иван Гахов уступил второй ракетке квалификации австралийцу Джону-Патрику Смиту со счётом 0:6, 2:6. В финале отборочных соревнований Смит сыграет либо с россиянином Михаилом Елгиным (WC), либо с чехом Петром Минчевым (7).