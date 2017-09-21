Троицки: матч с Пельей получился трудным, Гидо — настоящий боец

Серб Виктор Троицки прокомментировал свой выход в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге после победы над аргентинцем Гидо Пельей со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.



«Это был достаточно трудный матч, на первом корте. На центральном корте другой обзор и вид немножко другой. Мне почему-то показалось, что он чуть-чуть медленнее, чем центральный. Собственно, это был ожидаемо трудный матч. Я знал, что будут затяжные розыгрыши, потому что мой соперник Пелья – настоящий боец и никогда не сдаётся», — сказал Троицки в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.