Макарова победила Севастову в первом круге турнира в Ухане

Россиянка Екатерина Макарова начала выступление на турнире в Ухане с победы над латвийкой Анастасией Севастовой (15). Поединок продолжался 1 час 16 минут и завершился со счётом 6:4, 6:2 в пользу 29-летней москвички, занимающей 35-е место в рейтинге WТА. Екатерина исполнила 2 эйса, допустила столько же двойных ошибок, отыграла 3 брейк-пойнта из 4 и сделала 4 брейка. Анастасия четырежды подала навылет при 2 двойных.

Во втором круге Макарова сыграет либо с немкой Андреа Петкович (Q), либо с американкой Лорен Дэвис.