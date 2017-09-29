Кудрявцева взяла всего 3 гейма в игре с Саснович в квалификации турнира в Пекине

Российская теннисистка Алла Кудрявцева не смогла пробиться во второй раунд квалификации турнира в Пекине. На старте отборочных соревнований уроженка Москвы взяла всего три гейма в противостоянии с представительницей Беларуси Александрой Саснович (19) — 3:6, 0:6. Матч продолжался 1 час 9 минут. Алла 1 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 7 брейков.

Следующей соперницей Саснович будет победительница матча Лю Фанчжу (Китай) — Варвара Лепченко (США, 9).