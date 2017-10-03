Радваньска: рада, что представился шанс впервые сыграть с Касаткиной

Полька Агнешка Радваньска, переигравшая во втором круге турнира в Пекине китаянку Чжан Шуай со счётом 7:5, 7:5, поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Знала, что матч будет трудным. Думаю, я победила, потому что хорошо играла в решающие моменты, принимала верные решения в ключевых эпизодах, что помогло мне взять верх в очень упорном поединке. Понимала, что зрители будут очень громко болеть за соперницу, но в такой атмосфере всегда приятно играть.

Я никогда раньше не встречалась с Дарьей. Всегда интересно играть с кем-то впервые, потому что это новый вызов. После многих лет в туре не так много соперниц, с которыми ты ещё не играл. Это всегда особенный момент. Касаткина — очень молодая и талантливая теннисистка, я видела много её матчей. Очень рада, что мне представится шанс сыграть с ней", — приводит слова Радваньской официальный сайт WТА.