Беккер вынужден продать свои трофеи с Уимблдона для оплаты долгов

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер вынужден продать свои трофеи победителя Уимблдона за 1 млн фунтов, чтобы частично погасить долги перед кредиторами, сообщает Daily Mail. Он выигрывал титулы на этом турнире в 1985, 1986 и 1989 годах.

В июне Беккер был признан банкротом по решению британского суда. Член Зала теннисной славы не смог рассчитаться по долгу перед одним из частных британских банков. Общая задолженность составляет около 54 млн фунтов.



Также источник сообщает, что Борис готов продать несколько своих дорогих наручных часов.