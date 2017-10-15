Континен и Пирс стали чемпионами «Мастерс 1000» в Шанхае, победив Кубота и Мело

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс (1) стали чемпионами турнира серии «Мастерс 1000» в Шанхае. В финале они уверенно победили своих главных преследователей в рейтинг-листе — бразильца Марсело Мело и поляка Лукаша Кубота (2) — 6:4, 6:2.



Теннисисты провели на корте 1 час 9 минут. Континен и Пирс 7 раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки, реализовали 3 брейк-пойнта из 10 и отыграли все 3 брейк-пойнта, которые заработали их соперники. На счету Кубота и Мело 4 эйса и 2 двойные ошибки.



Для Хенри и Джона это четвёртый титул в сезоне после Australian Open, Вашингтона и Пекина. За карьеру финский теннисист завоевал 17 трофеев, а австралийский — 15.