Видеообзор финального матча турнира в Гонконге Павлюченкова — Гаврилова

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира в Гонконге. В финальном матче уроженка Самары, посеянная под шестым номером, в трёх партиях обыграла представительницу Австралию Дарью Гаврилову, получившую от организаторов седьмой номер посева, со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3). Матч продолжался 3 часа 11 минут. Для Павлюченковой титул стал 11-м в карьере и третьим в сезоне-2017. Впервые в карьере Анастасия завоевала три титула за один сезон.

Видеообзор финального матча доступен на «Чемпионате».