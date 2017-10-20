Фоньини вырвал победу у Сока в четвертьфинале турнира в Стокгольме

Итальянец Фабио Фоньини (6) вырвал путёвку в полуфинал турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция) у американца Джека Сока (3) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 7:5. При счёте 5:4 в третьем сете у Сока было два матчбола на приёме. Во втором раунде Фоньини также с большим трудом одолел шведа Элиаса Имера, выиграв на тай-брейке решающей партии.

Поединок продолжался 2 часа 54 минуты. Фоньини выполнил 8 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Сока 10 подач навылет, 7 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.



Соревнования в Стокгольме завершатся в воскресенье, 22 октября.