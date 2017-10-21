Южный вышел в финал челленджера в Китае, победив Родионова

Россиянин Михаил Южный (7) вышел в финал турнира серии «челленджер» в Нинбо (Китай), обыграв австрийца Юрия Родионова со счётом 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Южный сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и использовал два брейк-пойнта из семи. На счету Родионова шесть подач навылет, четыре двойные и пять упущенных брейк-пойнтов.



В финале Южный встретится с японцем Таро Дэниэлем (6), который на отказе прошёл Лу Яньсюня (1) из Китайского Тайбэя. Лу снялся при счёте 2:5 в первой партии полуфинала.