Текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Остапенко в Сингапуре

В 14:30 по московскому времени начнётся матч второго тура Белой группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют американка Винус Уильямс и представительница Латвии Елена Остапенко. Соперницы встречались в этом году в четвертьфинале Уимблдона. Победу в том матче одержала Винус со счётом 6:3, 7:5.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча В. Уильямс — Остапенко на Итоговом чемпионате WTA

В первом туре Винус проиграла чешке Каролине Плишковой со счётом 2:6, 2:6, а Елена уступила испанке Гарбинье Мугурусе — 3:6, 4:6.