Гаврилова — Хингис: Мартина, ты была моим кумиром, я буду сильно скучать по тебе

Выступающая за Австралию Дарья Гаврилова рассказала о своём отношении к завершившей карьеру швейцарке Мартине Хингис.



«Мартина, ты была моим кумиром, когда я была маленькой! Ещё я помню, как впервые тренировалась с тобой и ты надрала мою задницу. Я очень нервничала и, наверное, опозорилась. Я всегда буду благодарна за то, что ты была моей наставницей в академии Муратоглу! Ты была так щедра, что дала мне две свои ракетки на всё австралийское лето 2013 года, и в итоге я впервые прошла квалификацию на турнире „Большого шлема“! Я буду очень сильно скучать по тебе, но уверена, что мы ещё встретимся. Удачи тебе во всём! И здорово, что ты завершаешь карьеру первой ракеткой мира», — написала Гаврилова в своём «твиттере».