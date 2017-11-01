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Дель Потро разгромил Соузу и сыграет с Хасе на «Мастерсе» в Париже

Теннис

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Париже. В матче второго круга 13-й сеяный, Дель Потро, в двух сетах разгромил португальца Жоау Соузу, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался чуть более часа. Дель Потро 9 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету соперника 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк. Дель Потро одержал третью победу над Соузой в трёх проведённых матчах.

За выход в четвертьфинал Дель Потро сыграет с голландцем Робином Хасе.

Париж 2017. 2-й круг
01 ноября 2017 года, среда. 18:55 МСК
Жоау
Соуза
Хуан-Мартин
дель Потро
2:6 2:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Хуан-Мартин дель Потро
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