Додиг и Гранольерс квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в паре

Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс квалифицировались на Итоговый чемпионат ATP в парном разряде, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября 2017 года, сообщает официальный сайт ATP-тура.
Ранее право выступить на этих соревнованиях завоевали дуэты Лукаш Кубот (Польша) / Марсело Мело (Бразилия), действующие чемпионы Хенри Континен (Финляндия) / Джон Пирс (Австралия), Жан-Жюльен Роже (Нидерланды) / Хоря Тецэу (Румыния), Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия), Боб Брайан (США) / Майк Брайан (США), Пьер-Юг Эрбер (Франция) / Николя Маю (Франция), Райан Харрисон (США) / Майкл Винус (Новая Зеландия).