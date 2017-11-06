Любичич, Т. Надаль и Мойя, Зверев-старший — кандидаты на звание тренера года

Пресс-служба ATP представила список претендентов на звание лучшего тренера года. За награду будут бороться Иван Любичич (тренер Роджера Федерера), Невилл Гудвин (Кевин Андерсон), Мартин Лорендо (Денис Шаповалов), Тони Надаль и Карлос Майя (Рафаэль Надаль), Александр Зверев-старший (Александр Зверев, Миша Зверев).

Победитель в этой номинации будет назван перед Итоговым чемпионатом ATP, который пройдёт в Лондоне с 13 по 20 ноября.

По итогам 2016 года лучшим тренером был назван наставник швейцарского теннисиста Стэна Вавринки Магнус Норман.