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Ватутин вышел в четвертьфинал челленджера во Франции

Теннис

Россиянин Алексей Ватутин во втором круге турнира серии «челленджер» в Муйирон-ле-Каптиф с призовым фондом 85 тыс. евро переиграл бельгийца Янника Рётера со счётом 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. 25-летний уроженец Волгограда, занимающий 186-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

Следующим оппонентом Ватутина станет итальянец Лука Ванни, одолевший соотечественника — Стефано Травалью.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андрей Ватутин
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