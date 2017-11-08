Ватутин вышел в четвертьфинал челленджера во Франции

Россиянин Алексей Ватутин во втором круге турнира серии «челленджер» в Муйирон-ле-Каптиф с призовым фондом 85 тыс. евро переиграл бельгийца Янника Рётера со счётом 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. 25-летний уроженец Волгограда, занимающий 186-е место в рейтинге АТР, исполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 6 брейк-пойнтов из 10 и проиграл 1 гейм на своей подаче.
Следующим оппонентом Ватутина станет итальянец Лука Ванни, одолевший соотечественника — Стефано Травалью.