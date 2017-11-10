Петрова, Душевина, Бычкова, Долонц, Уден завершили карьеру в 2017 году

«Твиттер» WTA Scores опубликовал список теннисисток, которые завершили карьеру в 2017 году. В перечень вошли: Даниэла Гантухова (Словакия), Кимико Датэ-Крумм (Япония), Мартина Хингис (Швейцария), Вера Душевина (Россия), Ярмила Вулф (Австралия), Надежда Петрова (Россия), Шахар Пеэр (Израиль), Мелани Уден (США), Лизель Хубер (США), Весна Долонц (Сербия), Екатерина Бычкова (Россия).

Душевина — победительница трёх турниров WTA (один — в одиночном разряде); обладательница Кубка Федерации (2005). Петрова — победительница двух Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде; финалистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (US Open 2010, Roland Garros 2012); призёр Олимпиады в парном разряде; победительница 37 турниров WTA (13 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Федерации. Бычкова — победительница 15 турниров ITF (10 — в одиночном разряде).