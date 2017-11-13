Вандевей: ощущения просто невероятные, нет слов!

Американка Коко Вандевей поделилась своими эмоциями после успеха в финале Кубка Федерации против Беларуси, где она выиграла все три матча, в которых приняла участие.



«Ощущения просто невероятные! Нет слов! Просто невероятные! Надо, конечно, отметить и отличную игру белорусских теннисисток, а также антураж, который царил на трибунах благодаря болельщикам. Да, чувствовалось давление, но всё равно я наслаждалась каждым моментом. Боролась против всей публики, и, несмотря ни на что, мы смогли добиться желаемого результата. Благодаря чему удалось вернуться в игру во втором сете парного матча? Стоит отдать должное моей напарнице Шелби Роджерс. Её теннис придавал мне уверенности. Именно она двигала наш дуэт вперёд и стала заводилой-инициатором того возвращения в игру», — цитирует Вандевей «Прессбол».