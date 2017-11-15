Хромачёва вышла в четвертьфинал турнира в Тайбэе в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович, посеянные на турнире в Тайбэе в парном разряде под четвёртым номером, вышли в четвертьфинал. На старте соревнований они в двух партиях обыграли австралийку Присциллу Хон и китаянку Лу Цзинцзин со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность встречи составила 57 минут.

За выход в полуфинал соревнований в Тайбэе Хромачёва и Якупович поспорят с представительницами Нидерландов Аранчей Рус и Евой Ваканно. Турнир завершится 19 ноября.