Вихарев: на Русском кубке будут лауреаты, о которых раньше не могло идти и речи

20 ноября в московской гостинице «Рэдиссон-Славянская» пройдёт 24-я церемония вручения национальной теннисной премии «Русский кубок». Организатор премии вице-президент ФТР Дмитрий Вихарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову рассказал о подготовке к данному мероприятию.

«Мы традиционно заканчиваем теннисный сезон, отмечая успехи, которых в этом году оказалось даже больше, чем обычно. Наши юношеские команды одержали множество побед, поэтому у нас получилось несколько крупных коллективных номинаций. И само по себе количество номинаций – 15 – на грани сценарного плана. Не буду сейчас говорить, но есть ещё несколько совершенно новых, неожиданных номинаций – мы увидим тех лауреатов, о которых раньше не могло идти и речи.

Традиционно на нашу церемонию мы приглашаем всех: руководителя ОКР, Министерства спорта, Московского спорткомитета. К сожалению, выбыл из числа награждающих Борис Ноткин, известный тележурналист, с которым мы только что попрощались. Из подтвердивших своё участие – вице-премьер Ольга Голодец, которая любезно согласилась наградить одних из номинантов. Имена всех нет смысла называть, ведь всё может измениться в последний момент.

У нас есть договорённости с теннисистками. Елена Веснина обязательно будет присутствовать, она подтвердила своё участие. Екатерина Макарова, к сожалению, в силу тренировочного графика будет отсутствовать, но есть договорённость, что она запишет видеоприветствие и передаст его нам. Ключевые фигуры, которые отличились в этому году, будут на сцене.

Мы не обременены задачей кого-то удивить. Всё-таки Русский кубок представляет собой оскарообразный формат, который силён своими традициями. Поэтому, несмотря на некоторые предложения, мы не хотим разбавлять текущую церемонию, допустим, номерами «Цирка дю Солей». Мы должны собрать всех, кто отличился на ниве тенниса в этом году, и с этой точки зрения максимально пообщаться, повидаться. Традиционно будет фуршет с музыкальной программой. Иными словами, это большой корпоративный вечер российского тенниса, где представлены и регионы, и персоны, и все те, кто делает наш российский теннис. Возможно, мы постараемся организовать какой-то особый, чуть-чуть расширенный формат на будущий год, когда будем проводить 25-ю, юбилейную церемонию. Но всё-таки не это главное. Ведь если позвать какую-то звезду на концертную программу, то мне бы не хотелось, чтобы церемония запомнилась именно этой звездой, а не тем, что было на сцене во время награждения», — рассказал Вихарев.